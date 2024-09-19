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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1596 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1596 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1596 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1596 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе WDA - MiM за 975 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.

Сохранность
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Польша Денарий 1596 CWF на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Денарий 1596 CWF на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1596 CWF на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1596 CWF на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1596 CWF на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Денарий 1596 CWF на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 975 PLN
Польша Денарий 1596 CWF на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Денарий 1596 CWF на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность F
Цена
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