Денарий 1596 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1596 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе WDA - MiM за 975 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.

Сохранность VF (4) F (2)