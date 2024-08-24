Трояк (3 гроша) 1596 года "Литва". Дата внизу (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Литва". Дата внизу. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Stary Sklep за 3900 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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