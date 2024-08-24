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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1596 года "Литва". Дата внизу (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Дата внизу

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года "Литва" Дата внизу - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года "Литва" Дата внизу - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Литва". Дата внизу. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Stary Sklep за 3900 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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