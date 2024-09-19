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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (316)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 3253 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1609 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Где продать?

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