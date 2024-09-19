Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Люблин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (316)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 3253 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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