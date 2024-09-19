Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (210)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе WDA - MiM за 2100 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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