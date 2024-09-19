Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе WDA - MiM за 2100 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

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