Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1596 года "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Мальборкский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе WDA - MiM за 1050 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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