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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1596 года "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1596 года "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1596 года "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Мальборкский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе WDA - MiM за 1050 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1596 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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