Трояк (3 гроша) 1596 года IE "Олькушский монетный двор". Дата "96 K" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Олькушский монетный двор" со знаком IE. Дата "96 K". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 13000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

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