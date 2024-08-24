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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1596 года IE "Олькушский монетный двор". Дата "96 K" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Дата "96 K"

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IE "Олькушский монетный двор" Дата "96 K" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IE "Олькушский монетный двор" Дата "96 K" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Олькушский монетный двор" со знаком IE. Дата "96 K". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 13000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Niemczyk (2)
  • WCN (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IE "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IE "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1486 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
2856 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IE "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IE "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IE "Олькушский монетный двор" на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1596 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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