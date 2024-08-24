Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1596 года IE "Олькушский монетный двор". Дата "96 K" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Дата "96 K"
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Олькушский монетный двор" со знаком IE. Дата "96 K". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 13000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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