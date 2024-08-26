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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
1297 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Karamitsos - December 6, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1596 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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