Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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