Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1596 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,5 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1596 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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