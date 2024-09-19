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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1596 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1596 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1596 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,5 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1596 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Тернарий 1596 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1596 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 625 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Тернарий 1596 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Тернарий 1596 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Тернарий 1596 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша Тернарий 1596 на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Тернарий 1596 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Тернарий 1596 на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Тернарий 1596 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Тернарий 1596 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Тернарий 1596 на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Тернарий 1596 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Тернарий 1596 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша Тернарий 1596 на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Тернарий 1596 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Тернарий 1596 на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Тернарий 1596 на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Тернарий 1596 на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша Тернарий 1596 на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Тернарий 1596 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Тернарий 1596 на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Тернарий 1596 на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1596 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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