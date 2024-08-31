Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Тернарий Сигизмунда III Вазы - Польша
Тернарий 1591
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1591 R8 0 7
Тернарий 1596-1624
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1596 R2 0 341601 R8 0 01616 R3 0 11616 R6 0 01617 R3 0 61618 R4 0 41619 R1 0 841620 R5 0 121621 R8 0 11624 R4, R5 0 14
Тернарий 1613Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1613 R4 0 5
Тернарий 1613-1616Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1613 R4 0 341616 R5 0 10
Тернарий 1603-1630
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1603 P R8 0 31623 R5 0 51624 R3, R8, R4 0 361624 Надпись "POSNAN" R8, R3, R4 0 31625 R8, R3, R5, R4 0 571629 Ошибка в дате R8 0 01630 R5, R3, R4, R7, R6, R2 0 10
Тернарий 1626-1628
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1626 R3, R6 0 41626 Ключи R7, R8, R6, R4, R3 0 371627 Ключи R4, R1 0 641627 R4, R3 0 251628 R8 0 0
Тернарий 1626-1630
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1626 R3 0 01627 R8, R3 0 31630 R3, R4 0 6
Тернарий 1604-1616
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1604 R7 0 01605 R6 0 11606 R7, R8 0 11607 R8 0 01608 R7, R6 0 21609 R8 0 21610 R6 0 01611 R8 0 01613 R8 0 11615 R5 0 191616 R8 0 1
Тернарий 1603-1624
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1603 R8, R7 0 21604 R7 0 11624 R7 0 1
Тернарий 1611-1619Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1611 R8 0 41619 R8 0 1
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