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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Тернарий Сигизмунда III Вазы - Польша

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Тернарий 1591

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1591 R8 0 7
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Тернарий 1596-1624

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1596 R2 0 341601 R8 0 01616 R3 0 11616 R6 0 01617 R3 0 61618 R4 0 41619 R1 0 841620 R5 0 121621 R8 0 11624 R4, R5 0 14
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Тернарий 1613

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1613 R4 0 5
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Тернарий 1613-1616

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1613 R4 0 341616 R5 0 10
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Тернарий 1603-1630

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1603 P R8 0 31623 R5 0 51624 R3, R8, R4 0 361624 Надпись "POSNAN" R8, R3, R4 0 31625 R8, R3, R5, R4 0 571629 Ошибка в дате R8 0 01630 R5, R3, R4, R7, R6, R2 0 10
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Тернарий 1626-1628

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1626 R3, R6 0 41626 Ключи R7, R8, R6, R4, R3 0 371627 Ключи R4, R1 0 641627 R4, R3 0 251628 R8 0 0
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Тернарий 1626-1630

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1626 R3 0 01627 R8, R3 0 31630 R3, R4 0 6
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Тернарий 1604-1616

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1604 R7 0 01605 R6 0 11606 R7, R8 0 11607 R8 0 01608 R7, R6 0 21609 R8 0 21610 R6 0 01611 R8 0 01613 R8 0 11615 R5 0 191616 R8 0 1
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Тернарий 1603-1624

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1603 R8, R7 0 21604 R7 0 11624 R7 0 1
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Тернарий 1611-1619

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1611 R8 0 41619 R8 0 1
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