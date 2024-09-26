Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1623 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Dom Aukcyjny Tempus
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,47 гр
- Диаметр 16,4 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1623
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Лобженица
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1623 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.
Сохранность
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- Numisbalt (2)
- Tempus (1)
- WDA - MiM (2)
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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