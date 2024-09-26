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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1623 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1623 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1623 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dom Aukcyjny Tempus

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,47 гр
  • Диаметр 16,4 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1623 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numisbalt (2)
  • Tempus (1)
  • WDA - MiM (2)
Польша Тернарий 1623 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1623 на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Польша Тернарий 1623 на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Тернарий 1623 на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Тернарий 1623 на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Тернарий 1623 на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Тернарий 1623 на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Тернарий 1623 на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1623 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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