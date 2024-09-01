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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1630 года "Тип 1603-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1630 года "Тип 1603-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1630 года "Тип 1603-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,47 гр
  • Диаметр 16,4 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1630 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе WDA - MiM за 160 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.

Сохранность
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  • Wójcicki (1)
Польша Тернарий 1630 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Тернарий 1630 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Тернарий 1630 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Тернарий 1630 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Тернарий 1630 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Тернарий 1630 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Тернарий 1630 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Тернарий 1630 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Тернарий 1630 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Тернарий 1630 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Тернарий 1630 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Тернарий 1630 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1630 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Тернарий 1630 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1630 на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Тернарий 1630 на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1630 на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Тернарий 1630 на аукционе GGN - April 17, 1999
Польша Тернарий 1630 на аукционе GGN - April 17, 1999
Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1630 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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