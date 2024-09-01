Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1630 года "Тип 1603-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,47 гр
- Диаметр 16,4 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1630
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Лобженица
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1630 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе WDA - MiM за 160 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.
Сохранность
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- Wójcicki (1)
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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