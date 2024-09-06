Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1627 года "Тип 1626-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Dom Aukcyjny Tempus
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,47 гр
- Диаметр 16,4 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1627
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Лобженица
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4796 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 480 EUR. Торги состоялись 10 марта 2009.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
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Где продать?
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