Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1627 года "Тип 1626-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1627 года "Тип 1626-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1627 года "Тип 1626-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dom Aukcyjny Tempus

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,47 гр
  • Диаметр 16,4 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4796 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 480 EUR. Торги состоялись 10 марта 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Tempus (2)
Польша Тернарий 1627 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Тернарий 1627 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша Тернарий 1627 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Тернарий 1627 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Тернарий 1627 на аукционе Gorny & Mosch - March 10, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Тернарий 1627 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1627 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Тернарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск