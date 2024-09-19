Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1619 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1619 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1619 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,57 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1619
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1619 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (4)
  • GGN (2)
  • MARCINIAK (14)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (3)
  • Numisbalt (7)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (5)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stary Sklep (5)
  • WCN (23)
  • WDA - MiM (9)
  • Wójcicki (6)
Польша Тернарий 1619 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Тернарий 1619 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Тернарий 1619 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Тернарий 1619 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Тернарий 1619 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Тернарий 1619 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Тернарий 1619 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1619 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1619 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Тернарий 1619 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Тернарий 1619 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Тернарий 1619 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Тернарий 1619 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Тернарий 1619 на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Тернарий 1619 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Тернарий 1619 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тернарий 1619 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Тернарий 1619 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Тернарий 1619 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1619 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Тернарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск