Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1619 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,57 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1619
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1619 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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