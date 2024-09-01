Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1616 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,56 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1616
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1616 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7400 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
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