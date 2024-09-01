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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1616 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1616 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1616 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,56 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1616 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7400 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
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  • WCN (2)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (1)
Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша Тернарий 1616 "Гданьск" на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1616 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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