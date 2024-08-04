Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1626 года "Тип 1626-1628". Ключи (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Ключи
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,34 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1626
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1626 года. Ключи. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе WDA - MiM за 2000 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Где продать?
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