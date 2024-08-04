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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1626 года "Тип 1626-1628". Ключи (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Ключи

Аверс монеты - Тернарий 1626 года "Тип 1626-1628" Ключи - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1626 года "Тип 1626-1628" Ключи - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,34 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1626 года. Ключи. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе WDA - MiM за 2000 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.

Сохранность
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  • Wu-eL (1)
Польша Тернарий 1626 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1626 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Польша Тернарий 1626 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1626 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1626 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Тернарий 1626 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Тернарий 1626 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Тернарий 1626 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Тернарий 1626 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Тернарий 1626 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Тернарий 1626 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Тернарий 1626 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Тернарий 1626 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
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Польша Тернарий 1626 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Тернарий 1626 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Тернарий 1626 на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1626 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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