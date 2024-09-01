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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1603 года "Тип 1603-1624" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1603 года "Тип 1603-1624" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1603 года "Тип 1603-1624" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,56 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1603
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1603 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе WDA - MiM за 4500 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Тернарий 1603 на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Тернарий 1603 на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
Цена
1174 $
Цена в валюте аукциона 4500 PLN
Польша Тернарий 1603 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Тернарий 1603 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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