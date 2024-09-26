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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1604 года "Тип 1603-1624" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1604 года "Тип 1603-1624" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1604 года "Тип 1603-1624" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,56 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1604
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1604 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе

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Польша Тернарий 1604 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Тернарий 1604 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Тернарий 1604 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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