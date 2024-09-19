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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1617 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1617 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1617 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,57 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1617
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1617 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе Numisbalt за 650 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Numisbalt (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
Польша Тернарий 1617 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Тернарий 1617 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Тернарий 1617 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
751 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Польша Тернарий 1617 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Тернарий 1617 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1617 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Тернарий 1617 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Тернарий 1617 на аукционе GGN - November 15, 2008
Польша Тернарий 1617 на аукционе GGN - November 15, 2008
Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1617 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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