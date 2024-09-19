Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1617 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,57 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1617
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1617 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе Numisbalt за 650 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.
Сохранность
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- Numisbalt (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (2)
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
751 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи Тернарий 1617 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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