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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1616 года "Тип 1604-1616" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1616 года "Тип 1604-1616" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1616 года "Тип 1604-1616" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,56 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1616 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6164 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 28000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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Польша Тернарий 1616 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Тернарий 1616 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1616 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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