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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1627 года "Тип 1626-1628". Ключи (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Ключи

Аверс монеты - Тернарий 1627 года "Тип 1626-1628" Ключи - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1627 года "Тип 1626-1628" Ключи - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,34 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1627 года. Ключи. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 280 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
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  • Wójcicki (3)
Польша Тернарий 1627 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Тернарий 1627 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Тернарий 1627 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1627 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Тернарий 1627 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Тернарий 1627 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Тернарий 1627 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Тернарий 1627 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Тернарий 1627 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Тернарий 1627 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Тернарий 1627 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Тернарий 1627 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1627 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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