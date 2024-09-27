Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1627 года "Тип 1626-1628". Ключи (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Ключи
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,34 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1627
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1627 года. Ключи. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 280 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
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