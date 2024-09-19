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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1624 года "Тип 1596-1624" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1624 года "Тип 1596-1624" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1624 года "Тип 1596-1624" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,57 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1624 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе WDA - MiM за 550 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
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  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (2)
Польша Тернарий 1624 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Тернарий 1624 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Тернарий 1624 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Тернарий 1624 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Тернарий 1624 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Тернарий 1624 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Тернарий 1624 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Тернарий 1624 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Тернарий 1624 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Тернарий 1624 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Тернарий 1624 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Тернарий 1624 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Тернарий 1624 на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Тернарий 1624 на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Тернарий 1624 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша Тернарий 1624 на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1624 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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