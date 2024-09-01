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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1624 года "Тип 1603-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1624 года "Тип 1603-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1624 года "Тип 1603-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,47 гр
  • Диаметр 16,4 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1624 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе WDA - MiM за 2000 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
Польша Тернарий 1624 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Польша Тернарий 1624 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Польша Тернарий 1624 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Тернарий 1624 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1624 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Тернарий 1624 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Тернарий 1624 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Тернарий 1624 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Тернарий 1624 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Тернарий 1624 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Тернарий 1624 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Тернарий 1624 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1624 на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Тернарий 1624 на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1624 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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