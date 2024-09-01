Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1624 года "Тип 1603-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,47 гр
- Диаметр 16,4 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1624
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Лобженица
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1624 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе WDA - MiM за 2000 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 10 декабря 2023
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 2 апреля 2023
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 5 декабря 2021
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