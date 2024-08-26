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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1591 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1591 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1591 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,57 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1591
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1591 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе WDA - MiM за 18500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

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Польша Тернарий 1591 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Тернарий 1591 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1467 $
Цена в валюте аукциона 5800 PLN
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
605 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Тернарий 1591 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Тернарий 1591 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Тернарий 1591 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Тернарий 1591 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1591 на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Тернарий 1591 на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1591 на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Тернарий 1591 на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1591 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Тернарий 1591 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Тернарий 1591 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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