Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1591 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,57 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1591
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1591 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе WDA - MiM за 18500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
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Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
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Где продать?
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