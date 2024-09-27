Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1627 года "Тип 1626-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,47 гр
- Диаметр 16,4 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1627
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Лобженица
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе Stary Sklep за 220 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
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- Wu-eL (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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