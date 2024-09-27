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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1627 года "Тип 1626-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1627 года "Тип 1626-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1627 года "Тип 1626-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,47 гр
  • Диаметр 16,4 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе Stary Sklep за 220 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
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  • COINSNET (2)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Numisbalt (9)
  • Stary Sklep (1)
  • Tempus (4)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (1)
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Тернарий 1627 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1627 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Тернарий 1627 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1627 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Тернарий 1627 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1627 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Тернарий 1627 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Тернарий 1627 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Тернарий 1627 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Тернарий 1627 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Тернарий 1627 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Тернарий 1627 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Тернарий 1627 на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Тернарий 1627 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1627 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Тернарий 1627 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1627 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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