Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1624 года "Тип 1603-1630". Надпись "POSNAN" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Надпись "POSNAN"
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,34 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1624
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1624 года. Надпись "POSNAN". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4250 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 550 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
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