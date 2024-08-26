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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1624 года "Тип 1603-1630". Надпись "POSNAN" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Надпись "POSNAN"

Аверс монеты - Тернарий 1624 года "Тип 1603-1630" Надпись "POSNAN" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1624 года "Тип 1603-1630" Надпись "POSNAN" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,34 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1624 года. Надпись "POSNAN". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4250 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 550 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша Тернарий 1624 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1624 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша Тернарий 1624 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Тернарий 1624 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1624 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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