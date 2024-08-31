Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1613 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1613 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 110 PLN. Торги состоялись 23 ноября 1996.
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