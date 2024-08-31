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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1613 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1613 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1613 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,56 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1613
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1613 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 110 PLN. Торги состоялись 23 ноября 1996.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1613 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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