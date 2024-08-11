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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1619 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1619 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1619 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,56 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1619
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1619 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3084 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
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Польша Тернарий 1619 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Тернарий 1619 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1619 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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