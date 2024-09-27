Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1625 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,47 гр
- Диаметр 16,4 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1625
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Лобженица
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1625 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1106 проданному на аукционе Numisbalt за 100 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2023.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
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Где продать?
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