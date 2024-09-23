Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1618 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1618 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1618 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,57 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1618
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1618 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
Польша Тернарий 1618 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Тернарий 1618 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
501 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша Тернарий 1618 на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Тернарий 1618 на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Тернарий 1618 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1618 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Тернарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск