Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1613 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,56 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1613
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1613 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1800 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
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Дата 11 ноября 2020
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
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