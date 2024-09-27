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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1613 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1613 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1613 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,56 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1613
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1613 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1800 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 525 PLN
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Тернарий 1613 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1613 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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