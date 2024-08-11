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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1603 года P "Тип 1603-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1603 года P "Тип 1603-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1603 года P "Тип 1603-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,34 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1603
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1603 года со знаком P. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1248 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша Тернарий 1603 P на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
3154 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Польша Тернарий 1603 P на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Тернарий 1603 P на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
3938 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1603 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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