Тернарий 1603 года P "Тип 1603-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1603 года со знаком P. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1248 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

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