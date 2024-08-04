Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1630 года "Тип 1626-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,47 гр
- Диаметр 16,4 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1630
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Лобженица
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1630 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе WDA - MiM за 420 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.
Сохранность
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- WDA - MiM (2)
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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