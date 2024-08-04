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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1630 года "Тип 1626-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1630 года "Тип 1626-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1630 года "Тип 1626-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,47 гр
  • Диаметр 16,4 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1630 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе WDA - MiM за 420 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
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  • Coins.ee (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Tempus (1)
  • WDA - MiM (2)
Польша Тернарий 1630 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Тернарий 1630 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша Тернарий 1630 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Польша Тернарий 1630 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Польша Тернарий 1630 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Польша Тернарий 1630 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1630 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Тернарий 1630 на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Польша Тернарий 1630 на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Тернарий 1630 на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Тернарий 1630 на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Тернарий 1630 на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1630 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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