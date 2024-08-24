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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1605 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1605 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1605 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,56 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1605
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1605 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 550 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
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Польша Тернарий 1605 на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Тернарий 1605 на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1605 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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