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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1620 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1620 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1620 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,57 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1620 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (4)
Польша Тернарий 1620 на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Тернарий 1620 на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Тернарий 1620 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Тернарий 1620 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Тернарий 1620 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Тернарий 1620 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Тернарий 1620 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Тернарий 1620 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1620 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Тернарий 1620 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Польша Тернарий 1620 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Тернарий 1620 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Тернарий 1620 на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Тернарий 1620 на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
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Польша Тернарий 1620 на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Тернарий 1620 на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1620 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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