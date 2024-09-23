Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1620 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,57 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1620
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1620 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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