Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1611 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Тернарий
- Год 1611
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1611 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1249 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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