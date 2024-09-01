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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1611 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1611 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1611 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1611
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1611 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1249 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Тернарий 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Тернарий 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Тернарий 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша Тернарий 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Тернарий 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Польша Тернарий 1611 "Литва" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Тернарий 1611 "Литва" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1611 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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