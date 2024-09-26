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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1615 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1615 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1615 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,56 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1615
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1615 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 850 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (5)
  • Numedux (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (8)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Тернарий 1615 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Тернарий 1615 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Тернарий 1615 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Тернарий 1615 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Тернарий 1615 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Тернарий 1615 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1615 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Тернарий 1615 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1615 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Тернарий 1615 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1615 на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Тернарий 1615 на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1615 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Тернарий 1615 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1615 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Тернарий 1615 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1615 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Тернарий 1615 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1615 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Тернарий 1615 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Тернарий 1615 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1615 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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