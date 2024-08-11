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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1616 года "Тип 1596-1624" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1616 года "Тип 1596-1624" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1616 года "Тип 1596-1624" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,57 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1616 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 190 PLN. Торги состоялись 17 октября 2023.

Сохранность
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  • Wu-eL (1)
Польша Тернарий 1616 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Тернарий 1616 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Тернарий 1616 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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