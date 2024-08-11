Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тернарий 1616 года "Тип 1596-1624" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1616 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 190 PLN. Торги состоялись 17 октября 2023.
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