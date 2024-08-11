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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тернарий 1626 года "Тип 1626-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Тернарий 1626 года "Тип 1626-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Тернарий 1626 года "Тип 1626-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,47 гр
  • Диаметр 16,4 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Тернарий
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тернарий 1626 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 180 PLN. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
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  • PDA & PGN (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Тернарий 1626 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Тернарий 1626 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Тернарий 1626 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Тернарий 1626 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Тернарий 1626 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Тернарий 1626 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Тернарий 1626 на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Тернарий 1626 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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