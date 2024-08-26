Трояк (3 гроша) 1596 года IF HR ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF HR ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3092 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 975 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность UNC (3) AU (2) XF (23) VF (23) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (1) DETAILS (1) Сервис PCGS (1) NGC (3)

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