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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1596 года IF HR ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IF HR ID "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IF HR ID "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF HR ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3092 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 975 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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