Шеляг 1596 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1925 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

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