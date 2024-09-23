Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1596 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1925 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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