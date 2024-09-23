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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1596 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1596 года IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1596 года IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1925 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Шеляг 1596 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1596 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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