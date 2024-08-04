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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (339) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2428 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 6 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
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