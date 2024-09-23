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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1596 года "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1596 года "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1596 года "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Всховский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1622 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 550 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
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Польша Шеляг 1596 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1596 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1596 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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