Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1596 года "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Всховский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1622 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 550 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
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