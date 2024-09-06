Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1596 года IF SC "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 900 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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