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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1596 года IF SC "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IF SC "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IF SC "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 900 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1596 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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