Трояк (3 гроша) 1596 года IF SC "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 900 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

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