Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1596 года IF SC "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3120 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
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