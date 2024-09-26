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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1596 года IF SC "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1596 года IF SC "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1596 года IF SC "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3120 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
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Польша Шеляг 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1596 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1596 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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