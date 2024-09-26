Шеляг 1596 года IF SC "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3120 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

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