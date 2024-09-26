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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1596 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1596 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1596 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1596 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1596 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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