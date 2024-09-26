Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1596 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1596 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2023
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Дата 25 июня 2023
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