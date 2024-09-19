Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1596 года "Литва". Дата вверху (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Дата вверху
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (119) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Литва". Дата вверху. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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