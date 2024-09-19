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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1596 года "Литва". Дата вверху (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Дата вверху

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года "Литва" Дата вверху - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года "Литва" Дата вверху - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (119) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Литва". Дата вверху. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1596 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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