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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1610 года "Тип 1609-1613" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1610 года "Тип 1609-1613" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1610 года "Тип 1609-1613" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1610
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1610 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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Польша Дукат 1610 на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1610 на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
82043 $
Цена в валюте аукциона 250000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
30577 $
Цена в валюте аукциона 84000 PLN
Польша Дукат 1610 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1610 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1610 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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