Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1591 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,57 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1591
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1591 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 360000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
90361 $
Цена в валюте аукциона 360000 PLN
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
76375 $
Цена в валюте аукциона 76375 USD
Где продать?
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