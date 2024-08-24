Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1591 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1591
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1591 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1344 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
16967 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
10336 $
Цена в валюте аукциона 9350 EUR
Где продать?
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