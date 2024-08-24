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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1591 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1591 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1591 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1591
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1591 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1344 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1591 "Гданьск" на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
16967 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Польша Дукат 1591 "Гданьск" на аукционе Solidus Numismatik - November 17, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
10336 $
Цена в валюте аукциона 9350 EUR
Польша Дукат 1591 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1591 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1591 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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