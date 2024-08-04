Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1619 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1619
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1619 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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