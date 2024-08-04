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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1619 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1619 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1619 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1619
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1619 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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Польша Дукат 1619 "Гданьск" на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
4326 $
Цена в валюте аукциона 4000 CHF
Польша Дукат 1619 "Гданьск" на аукционе Aurea - December 7, 2019
Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
5638 $
Цена в валюте аукциона 130000 CZK
Польша Дукат 1619 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1619 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1619 "Гданьск" на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1619 "Гданьск" на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1619 "Гданьск" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1619 "Гданьск" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1619 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1619 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1619 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1619 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1619 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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